جومانا مراد بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يمنح الفستان المزين بالرسومات المرأة إطلالة جذابة، ويمكن أيضا تنسيقه مع إكسسوارات وحقائب متعددة، وفقا لـ "ishqme".

وارتدت جومانا فستان طويل باللون البيج ومزينا برسومات باللونين البني والفوشيا.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت جومانا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بـ اكسسوارات ماسية مكونة من سلسلة وحلق.