إنجي المقدم تتألق بالأسود.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

05:14 م 29/09/2025
    إنجي المقدم (3)
    إنجي المقدم (2)

تألقت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت إنجي فستان طويل "كت" باللون الأسود بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، من تصميم "exxyofficial".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إنجي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصففة الشعر يمنى إيهاب.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ونسقت سيرين مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

إنجي المقدم إطلالة جريئة إنستجرام

