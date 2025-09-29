إعلان

كارول سماحة بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

10:40 ص 29/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المطربة كارول سماحة (6)
  • عرض 6 صورة
    المطربة كارول سماحة (5)
  • عرض 6 صورة
    المطربة كارول سماحة (2)
  • عرض 6 صورة
    المطربة كارول سماحة (1)
  • عرض 6 صورة
    المطربة كارول سماحة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت المطربة كارول سماحة بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الذهبي مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، وأيضا يمكن تنسيقها مع العديد من الإكسسوارات.

وارتدت كارول قميص باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها جيب طويل باللون الذهبي اللامع.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت كارول تصفيفة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

المطربة كارول سماحة إطلالة جذابة الجاذبية والأناقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان