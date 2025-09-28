سارة سلامة تتألق في قلب باريس بلوك جذاب- سر الإطلالة

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

خطفت الأنظار في إيطاليا.. من هي أول ملكة جمال مصرية مصابة بالبهاق؟

في هذه الصورة، تظهر سارة سلامة بإطلالة أنيقة وعصرية أمام قوس النصر في باريس، وهو ما يضفي على الصورة طابعًا فاخرًا وسياحيًا في آنٍ واحد.

ارتدت سارة سلامة بلوزة بيضاء بأكمام طويلة، ضيقة وتُبرز القوام، مع فتحة رقبة على شكل "V" تضيف لمسة أنثوية ناعمة.

تصميمها بسيط لكنه أنيق، ومفتوح قليلًا من عند الخصر لتُظهر جزءًا من البطن، مما يمنح الإطلالة طابعًا عصريًا وجريئًا دون مبالغة.

ونسفت أسفلهت بنطلون جينز عالي الخصر بستايل واسع قليلًا، يعكس الراحة والموضة الحديثة.

اللون الفاتح للجينز يضفي لمسة كاجوال على الإطلالة.

دلالات الإطلالة وفق ما جاء في موقع "فوج":

الأنوثة والجاذبية: البلوزة البيضاء والمكياج الناعم يُبرزان الأنوثة دون تكلف.

العصرية: اختيار الجينز الواسع والإكسسوارات العريضة يعكس وعيًا بالموضة الحديثة.

الثقة بالنفس: الوقفة، والنظرة للكاميرا، والمكان (قوس النصر)، كلها توحي بثقة واضحة في النفس.