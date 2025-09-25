درة تخطف الأنظار بإطلالة راقية مع بريق الترتر.. سر اختيار اللوك

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من Fendi في أسبوع الموضة بميلانو

شاركت النجمة درة متابعيها عبر حسابها الخاص على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

ظهرت بإطلالة أنيقة ولافتة للأنظار، فقد اختارت فستانًا باللون اللبني الناعم يعكس الرقي والبساطة، ونسقته مع بليزر مرصع بالترتر اللامع.

أضفى على الإطلالة لمسة من البريق والفخامة.



هذا التناغم بين نعومة اللون وجرأة اللمعان منحها حضورًا عصريًا متألقًا يجمع بين الأناقة والجرأة في آن واحد.



دلالات هذه الإطلالة وفق صحف عالمية:

يرمز اللون اللبني إلى الهدوء والصفاء والطاقة الإيجابية، وهو من الدرجات التي تمنح الإحساس بالراحة والثقة.

بينما يعكس البليزر اللامع بالترتر روحًا احتفالية وجريئة، ما يبرز شخصية واثقة تحب التميز وكسر الروتين الكلاسيكي.