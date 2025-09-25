إعلان

رانيا منصور تتألق بفستان أزرق ملكي.. سر اللوك

كتبت- نرمين ضيف الله:

05:59 م 25/09/2025
شاركت الفنانة رانيا منصور محبيها وجمهورها عبر خاصية انستجرام صور من أحدث ظهور.

اختارت فستان طويل باللون *الرويال بلو*(الأزرق الملكي)، جاء بتصميم انسيابي ضيق عند الخصر.

مع قصة غير متناظرة تكشف كتف وتغطي الآخر، ما أضاف لمسة عصرية فاخرة على اللوك.

اعتمدت حقيبة صغيرة سوداء بتصميم بسيط، وتركت شعرها منسدلًا على كتف واحد بتموجات ناعمة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

دلالات الإطلالة وفق ما تذكره الصحف الأجنبية:

اللون الأزرق الملكي: يوصف في مجلات الموضة الغربية بأنه لون القوة والثقة والهدوء في الوقت نفسه، وغالبًا ما تختاره النجمات في المناسبات الرسمية لأنه يوحي بالرقي ويبرز الحضور اللافت.

التصميم الأحادي الكتف (One-Shoulder Dress): من أكثر القصات التي توحي بالجرأة والرقي معًا، ويعتبر رمزًا للأنوثة العصرية في تحليلات Vogue.

رانيا منصور فستان أزرق ملكي اطلالة رانيا منصور

