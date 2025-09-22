إعلان

5 صور ومعلومات عن إطلالة أية سماحة في أحدث ظهور

11:48 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة أية سماحة بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أية فستان طويل جريء باللون الوردي بقصة "الكب" مصنوع من قماش الحرير، من إستايل "إسلام متولي".

واعتمدت أية مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست ضحى مختار.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

واختارت أية أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها، بواسطة مصففة الشعر سيلفيا بيرنابا.

أية سماحة إنستجرام فستان طويل
