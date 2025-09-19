"متنوعة وجذابة".. 10 صور لـ إطلالات "الكابلز" في 2025

خطفا الأنظار في أسبوع الموضة.. معلومات عن الملياردير جيف بيزوس وزوجته

كتبت- شيماء مرسي

اختار عدد من الأزواج النجوم التألق بإطلالات متنوعة وجذابة خلال صيف 2025، حيث تنوعت اختياراتهم بين الأساليب الكاجوال والكلاسيكي والفساتين القصيرة والطويلة.

اختار بعض الأزواج النجوم الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة في صيف 2025.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات "الكابلز" في 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

مي كساب وأوكا

ظهرت الفنانة مي كساب بمايوه بوركيني متعدد الألوان، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها المطرب أوكا ارتدى شورت بألوان متعددة يتناسب مع البوركيني الذي ارتدته زوجته الفنانة مي كساب.

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

ارتدت دنيا فستان جذاب "كت" باللون الأسود شفاف من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، واعتمدت دنيا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت دنيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بشكل أنيق يتناسب مع إطلالتها.

أما زوجها رامي أطل تي شيرت باللونين البني والبيج ونسق مع إطلالته بنطلون باللون الزيتي وحذاء باللون البيج.

روجينا وأشرف زكي

ظهرت الفنانة روجينا توب "كت" باللون الأصفر ونسقت معه هوت شورت جينز باللون الأزرق الداكن، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها أشرف ارتدى تيشرت باللون الأسود ونسق معه شورت وحذاء بنفس اللون.

نسرين طافش وزوجها

تألقت نسرين بفستان طويل "كت" باللونين الأسود والذهبي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى قميص باللون الأسود، ونسق مع إطلالته بنطلون بنفس اللون.

جنات وزوجها

ظهرت جنات بفستان طويل "كت" باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.