أناقـة ناعمة.. هنا الزاهد تتألق بسوت أبيض وكعب أسود- سر اللوك

كتبت- نرمين ضيف الله:

في أحدث إطلالة لها، شاركت هنا الزاهد جمهورها صورًا بدت فيها بلمسة أنيقة وبسيطة.

حيث اختارت سوت باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي يعكس مزيجًا من الرسمية والأنوثة الناعمة.

وحرصت على ترك شعرها منسدلًا بحرية على الكتف ليضفي لمسة رومانسية وناعمة على اللوك، بينما كسر الحذاء الأسود حدة اللون الأبيض وأعطى توازنًا عصريًا للإطلالة.

دلالات الإطلالة

اللون الأبيض يرمز إلى الصفاء والبدايات الجديدة، ويمنح صاحبة الإطلالة حضورًا هادئًا وراقيًا.

السوت يعكس قوة وجرأة في اختيار الأزياء، خاصة أنها قطعة ارتبطت بالستايل العملي والقيادي.

الشعر المنسدل أضاف لمسة طبيعية وبساطة جعلت الإطلالة أقل رسمية وأكثر جاذبية.