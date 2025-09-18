إعلان

أناقـة ناعمة.. هنا الزاهد تتألق بسوت أبيض وكعب أسود- سر اللوك

06:16 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الفنانة هنا الزاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

في أحدث إطلالة لها، شاركت هنا الزاهد جمهورها صورًا بدت فيها بلمسة أنيقة وبسيطة.

حيث اختارت سوت باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي يعكس مزيجًا من الرسمية والأنوثة الناعمة.

وحرصت على ترك شعرها منسدلًا بحرية على الكتف ليضفي لمسة رومانسية وناعمة على اللوك، بينما كسر الحذاء الأسود حدة اللون الأبيض وأعطى توازنًا عصريًا للإطلالة.

دلالات الإطلالة

اللون الأبيض يرمز إلى الصفاء والبدايات الجديدة، ويمنح صاحبة الإطلالة حضورًا هادئًا وراقيًا.

السوت يعكس قوة وجرأة في اختيار الأزياء، خاصة أنها قطعة ارتبطت بالستايل العملي والقيادي.

الشعر المنسدل أضاف لمسة طبيعية وبساطة جعلت الإطلالة أقل رسمية وأكثر جاذبية.

إطلالة هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد نا الزاهد تتألق بسوت أبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون