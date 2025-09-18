عبير صبري بإطلالة أنيقة وكلاسيكية بفستان أسود منقّط- سر اللوك

كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

حيث اختارت فستاناً أسود طويلاً مزيناً بنقاط بيضاء كبيرة، في تصميم كلاسيكي أنيق يعكس لمسة من الرقي والنعومة.

وجاء الفستان واسعاً بانسيابية ناعمة، ما منحها إطلالة مريحة وعصرية في الوقت نفسه، مع لمسة أنثوية ملفتة تناسب أجواء الخريف.

ما سر اللوك:

سر إطلالة عبير صبري يكمن في اختيارها للنقشة الكلاسيكية الشهيرة "البولكا دوت"، والتي تمنح الفستان الأسود لمسة مرحة مع الحفاظ على طابع أنيق وبسيط.

كما أن التصميم الطويل والواسع أضفى على مظهرها انسيابية وراحة، ليجمع اللوك بين الأنوثة والعملية في آن واحد.