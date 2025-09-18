إعلان

عبير صبري بإطلالة أنيقة وكلاسيكية بفستان أسود منقّط- سر اللوك

05:20 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    الفنانة عبير صبري
    الفنانة عبير صبري
    الفنانة عبير صبري
    الفنانة عبير صبري
    الفنانة عبير صبري
    الفنانة عبير صبري
    الفنانة عبير صبري
كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

حيث اختارت فستاناً أسود طويلاً مزيناً بنقاط بيضاء كبيرة، في تصميم كلاسيكي أنيق يعكس لمسة من الرقي والنعومة.

وجاء الفستان واسعاً بانسيابية ناعمة، ما منحها إطلالة مريحة وعصرية في الوقت نفسه، مع لمسة أنثوية ملفتة تناسب أجواء الخريف.

ما سر اللوك:

سر إطلالة عبير صبري يكمن في اختيارها للنقشة الكلاسيكية الشهيرة "البولكا دوت"، والتي تمنح الفستان الأسود لمسة مرحة مع الحفاظ على طابع أنيق وبسيط.

كما أن التصميم الطويل والواسع أضفى على مظهرها انسيابية وراحة، ليجمع اللوك بين الأنوثة والعملية في آن واحد.

الفنانة عبير صبري عبير صبري على إنستجرام إطلالة عبير صبري عبير صبري بفستان أسود
