إطلالة كاجوال أنيقة.. يسرا تتألق بالجينز- سر اختيار اللوك

05:11 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الفنانة يسرا

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة يسرا في إطلالة كاجوال أنيقة خلال تواجدها في عمان.

حيث ارتدت بنطلون جينز أزرق نسّقته مع توب أبيض بسيط، وأضافت لمسة من الرقي بجاكيت بيج كلاسيكي.

وأكملت يسرا إطلالتها بنظارة شمس عصرية منحتها مظهراً شبابياً وحيوياً، لتعكس مزيجاً من الراحة والأناقة في الوقت نفسه.

سر اللوك

اختيار يسرا هذه الإطلالة يوحي البساطة الأنيقة؛ فهي اعتمدت على القطع الأساسية التي لا تبطل موضتها مثل البنطلون الجينز الأزرق والتوب الأبيض.

وأضافت لمسة من الرقي بالجاكيت البيج الذي منحها إطلالة عملية تناسب أجواء النهار والسفر.

أما نظارة الشمس فكانت السر في إضفاء لمسة عصرية وحيوية على اللوك، لتبدو يسرا أكثر شباباً وراحة.

الفنانة يسرا
