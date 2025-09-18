إعلان

أمينة خليل بإطلالة أنيقة بالأسود في تكريمها بمهرجان ميدفيست مصر- سر اللوك

04:57 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    أمينة خليل
    أمينة خليل
    أمينة خليل
كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة أمينة خليل، خلال تكريمها في حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان "ميدفيست مصر".


ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة أنيقة تجمع بين القوة والأنوثة.

واعتمدت على بليزر أسود كلاسيكي بتصميم رسمي يعكس الجدية والرقي، ونسّقته مع فستان ساتان أسود انسيابي أضفى لمسة ناعمة وأنثوية على إطلالتها.


اختارت أمينة مكياجًا بسيطًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من جاذبيتها.

دلالات الإطلالة:


الجمع بين البليزر الرسمي والفستان الساتان يعكس شخصية متوازنة تجمع بين الأناقة العملية واللمسة الرومانسية الأنثوية.


اللون الأسود رمز للفخامة والقوة، كما أنه يمنح حضورًا راقيًا يناسب أجواء الاحتفال والتكريم.


هذه الإطلالة تؤكد وعي أمينة خليل بأسلوبها الخاص الذي يجمع بين البساطة العصرية والكلاسيكية الراقية.

