لجين عمران تتألق بفستان باللون الكافيه في إطلالة راقية وأنثوية- سر اختيار اللون

04:38 م الخميس 18 سبتمبر 2025

لجين عمران

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الإعلامية لجين عمران متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام.

ظهرت بفستان طويل من قماش الساتان الراقي باللون الكافيه.

الفستان جاء بتصميم انسيابي أنيق يبرز قوامها برقة، مع لمعة الساتان التي أضفت فخامة ونعومة على الإطلالة.

اختارت لجين مكياجًا ناعمًا يركز على العيون مع تسريحة شعر منسدلة طبيعية، لتكمل طلتها الراقية والبسيطة في الوقت نفسه.

دلالات الإطلالة:

اللون الكافيه يعكس الرقي والهدوء، ويمنح حضورًا دافئًا وأنيقًا بعيدًا عن المبالغة.

أما قماش الساتان فيرتبط دائمًا بالفخامة والأنوثة، مما يجعل الإطلالة مثالية للمناسبات الراقية.

من خلال هذا الاختيار، أكدت لجين عمران شخصيتها التي تميل إلى البساطة الراقية والاهتمام بأدق التفاصيل التي تبرز جمالها الطبيعي.

لجين عمران اطلالة لجين عمران فستان لجين عمران
