جمالها ساحر.. تتويج رنا الطوخي بلقب ملكة جمال مصر للأناقة 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت رنا الطوخي بلقب ملكة جمال مصر للأناقة لعام 2025، خلال فعاليات مسابقة "ملكة جمال مصر" التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وخطفت رنا الأنظار بإطلالتها الساحرة، وثقتها اللافتة على المسرح، ما جذب انتباه لجنة التحكيم ومنحها فرصة التتويج بهذا اللقب المميز.

ظهرت رنا خلال المسابقة بفستان طويل باللون البرتقالي، تميز بأكمام واسعة وتطريزات لامعة عند منطقة الخصر، مع قصة انسيابية من الأسفل.

كما اختارت مكياجا ناعما بألوان النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلة بشكل بسيط وطبيعي.

في هذا الصدد، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- رنا الطوخي، إعلامية ومقدمة برامج.

- في العشرينات من عمرها.

- فازت بلقب ملكة جمال الموضة عام 2018.

- شاركت ضمن مسابقة المواهب في إطار فعاليات "ملكة جمال مصر"، حيث قدمت أداء تمثيليا جسدت فيه شخصية "هدية" من مسلسل "الكبير" مستخدمة اللهجة الصعيدية.

- نالت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور بموهبتها، ما أهلها لتكون ضمن أفضل عشر متسابقات موهوبات.

- تُوجت مؤخرا بلقب ملكة جمال مصر للاناقة 2025.

- تحرص على نشر ضورها وأحدث أخبارها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على "إنستجرام" 10 آلاف متابع.