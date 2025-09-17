لأول مرة.. ابنة إيلون ماسك المتحولة تثير الجدل بعرض أزياء في نيويورك

كتب- أحمد الضبع:

ظهرت فيفيان ويلسون، ابنة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، التي أعلنت تحولها الجنسي، لأول مرة في أسبوع الموضة بنيويورك، إذ شاركت مؤخرا في عرض أزياء مميز ضمن تقديم "MISS USA 1991" للمصمم أليكسيس بيطار.

وحسب بيان المصمم، تم اختيار كل متسابقة لتمثل ولاية أمريكية تواجه فيها حقوق المتحولين جنسياً هجمات متزايدة، ومثلت ويلسون ولاية كارولينا الجنوبية في العرض.

وسارت على المنصة بفستان أحمر لامع قصير الأكمام من مجموعة ربيع وصيف 2026، مكملة إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة وحقيبة يد أنيقة. وصرح بيطار أن تصميماته لعبت على التناقضات بين المرونة والهيكلية، النسيج والتحكم، الجرأة والهشاشة، وفقا لموقع "pagesix".

ولم يكن هذا الظهور هو الأول لها، إذ سبق أن شاركت في العرض الأول للموسم العاشر من برنامج "RuPaul’s Drag Race All Stars" في نيويورك خلال مايو الماضي، إذ قدمت أداء راقصا حيويا.

يأتي ظهور ويلسون بعد أن انتقدت والدها علنًا بسبب استخدام اسم ولادتها القديم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت في مارس الماضي أنها أعلنت تحولها الجنسي عام 2020، مشيرة إلى شعورها بأن استمرارها على حالها السابقة قد يقودها لمسار مدمر.

ويذكر أن إيلون ماسك، الذي يبلغ من العمر 54 عاما، كان معارضا علنا لتحول ابنته، لكنه وافق على تلقيها الرعاية الطبية التي تؤكد هويتها الجندرية عندما كانت قاصرا، وهي خطوة قال إنه "تم خداعه" للقيام بها.