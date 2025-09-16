إعلان

مي عمر بفستان قصير.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

02:46 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    مي عمر (1)
    مي عمر (2)
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لموقع "maymer"، ارتداء اللون الأسود قد يمنح المرأة جاذبية وسحر وأناقة، كما أنه يتماشى مع مختلف ألوان البشرة.

وأيضا يضيف هذا اللون لمسة من الإشراق الطبيعي إلى الوجه، دون مبالغة.

وأطلت مي بفستان قصير "كت"، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الفوشيا وحذاء باللون الأسود.

واختارت مي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق وساعة يد.

مي عمر اللون الأسود فستان قصير اطلالة مي عمر
