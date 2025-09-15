عائشة بن أحمد بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عائشة بن أحمد بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "Elle"، فإن اللون الأبيض يرمز إلى الثقة والقوة والأنوثة، كما إنه يمكن ارتدائه في الإطلالات الصباحية والمسائية والسهرات.

وظهرت عائشة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون باللون الموف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عائشة مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.