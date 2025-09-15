إعلان

عائشة بن أحمد بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

07:44 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    الفنانة عائشة بن أحمد
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عائشة بن أحمد بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "Elle"، فإن اللون الأبيض يرمز إلى الثقة والقوة والأنوثة، كما إنه يمكن ارتدائه في الإطلالات الصباحية والمسائية والسهرات.

وظهرت عائشة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون باللون الموف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عائشة مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

