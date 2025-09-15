خطفن الأنظار.. 20 صورة لأجمل إطلالات البلوجرز في صيف 2025

كتبت- أسماء مرسي:

في صيف 2025، تألقت العديد من البلوجرز بإطلالات جذابة وعصرية، تنوعت بين البساطة والأناقة والجرأة، فخطفن الأنظار بجمالهن.

في هذا التقرير، إليكم أجمل إطلالات البلوجرز في صيف 2025:

شيرين بيوتي

تألقت البلوجر السورية شيرين بيوتي بفستان أبيض بقصة واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون البيج.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت مرتدية "سلوبيت" أنيق باللون الجينز الفاتح، ونسقت أسفله توب متعدد الألوان، وحذاء أبيض مع وضع مكياجا هادئا.

هيا كرزون

أطلت الأردنية هيا كرزون مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها مع تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كما تألقت بفستان أحمر بصيحة الظهر المكشوف، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء حلق، وأسورة، وقلادة.

نارين بيوتي

كما خطفت البلوجر السورية نارين بيوتي، الأنظار، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض، تميز بأنه منقوشا بالورورد التي أضفت لمسة من الجاذبية للفستان، مع تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت معه حقيبة يد باللون الوردي.

يمني خوري

أطلت البلوجر يمني خوري بفستان أنيق باللون الأبيض بقصة انسيابية على الجسم وياقة عالية، ونسقت معه حقيبة باللون الأسود، مع وضع مكياجا بدرجات الألوان الترابية.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت مرتدية توب باللون الموف ونسقت مع بنطلون وحقيبة باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.