ملك زاهر بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟
04:43 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي
ظهرت الفنانة ملك زاهر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وفقا لـ "فوج"، الجينز متعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه في مختلف أنواع الملابس مثل البناطيل والجاكيت والسوت والقمصان والفساتين.
كما تتوفر منه قصات وألوان متنوعة تناسب مختلف الأذواق.
وأطلت ملك بسوت جينز مكونة من توب بقصة الكب مع بنطلون جينز باللون الأزرق الغامق ونسقت معه قميص باللون الأبيض.
