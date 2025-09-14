سحر الأسود.. سر اختيار نوال الزغبي للفستان الضيق في أحدث إطلالاتها

خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار بأحدث إطلالة لها، بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا جديدة ظهرت فيها بكامل أناقتها وجاذبيتها.

فستان نوال الزغبي

وارتدت نوال الزغبي فستانا أسود براقا مرصعا بحبات الكريستال اللامعة، جاء بتصميم مكشوف الكتفين مع قصة ضيقة تبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ما منحها إطلالة أنثوية لافتة.

وزادت من رونق الإطلالة ساعة أنيقة وإكسسوارات بسيطة، فيما تركت شعرها الذهبي منسدلًا بحرية على كتفيها، مع مكياج برونزي متناسق أبرز ملامحها الجذابة.

الجمهور يتفاعل مع نوال الزغبي

وبمجرد نشر الصور، انهالت التعليقات من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها، فكتب أحدهم: "يقبرني الجمال"، بينما علق آخر: "ذهبية.. دائما في القمة"، وأضاف متابع: "قمر دايما".

وتواصل نوال الزغبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الأناقة في الساحة الفنية، إذ تحرص على مشاركة متابعيها بإطلالات متجددة تعكس شخصيتها وذوقها الرفيع.

سر اختيار اللون الأسود مع الفستان الضيق

وينظر إلى اللون الأسود في علم النفس على أنه لون القوة والهيبة والجدية، وغالبا ما تلجأ إليه النجمات للتعبير عن شخصية قوية أو لإبراز حضور لافت يوحي بالثقة.

كما يمنح الأسود انطباعا بالرشاقة، إذ يعتقد أنه يساعد على إخفاء ملامح الجسم الزائدة، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثيرات في المناسبات الرسمية، وفقا لموقع ccolor.

ويرتبط الأسود أيضا بالأناقة والرقي، فهو لون كلاسيكي لا يندثر، يضفي لمسة من الغموض والجاذبية على من يرتديه.