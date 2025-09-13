الكارديجان.. نجم الموضة النسائية في الخريف والشتاء

د ب أ:

يعود الكارديجان هذا الموسم ليؤكد مكانته كقطعة أساسية في خزانة المرأة، جامعًا بين الأناقة والدفء في خريف وشتاء 2025/2026.

الجاكيت المحاك من التريكو لم يعد مجرد خيار عملي، بل تحول إلى صيحة لافتة تعكس تنوعًا في التصاميم والألوان والخامات.

وبحسب مجلة Instyle المتخصصة في الموضة والجمال، يغلب على الكارديجان الطابع الكلاسيكي بألوان هادئة ومحايدة مثل البيج والرمادي، لكن الموسم الحالي يشهد أيضًا ظهور موديلات جريئة، منها الأكمام البالونية، والقصات القصيرة الـ cropped، أو الأزرار غير المتماثلة التي تضفي لمسة عصرية.

خامات فاخرة وتفاصيل أنيقة يتوافر الكارديجان بخامات متنوعة تناسب كل الأذواق، أبرزها الصوف والموهير لدفء إضافي، إلى جانب المزج بين القطن والألياف الصناعية لوزن أخف يناسب الطقس المتقلب.

أما الموديلات الفاخرة فتأتي من الكاشمير والصوف الناعم لتمنح إطلالة راقية.

وتكتمل أناقة القطعة بتفاصيل دقيقة مثل الأزرار الخشبية أو المعدنية أو الؤلؤية، وأحيانًا التطريزات والنقوش التقليدية مثل Fair Isle أو الخطوط الكلاسيكية.

أشكال تناسب كل الأجسام والمناسبات تتنوع القصات بين الكارديجان الطويل المريح oversized، والقصات القصيرة العصرية، أو الموديلات التي تشبه الجاكيت الرسمي لتناسب بيئة العمل.

ويمكن اختيار التصميم وفقًا لشكل الجسم؛ فذوات القوام الكمثري يناسبهن الطول المتوسط، بينما تمنح الأكمام البالونية توازنًا للجسم المستطيل أو الكتفين العريضين.

لوحة ألوان غنية إلى جانب الألوان المحايدة، يطل الكارديجان هذا الموسم بدرجات أكثر دفئًا مثل البني الداكن، الأخضر الزيتوني، والتوتي، وهي ألوان تمنح تنوعًا أكبر عند التنسيق، خاصة مع إطلالات الخريف.

تنسيقات مبتكرة ما يميز الكارديجان حقًا هو تعدد طرق ارتدائه؛ إذ يمكن تنسيقه مع بنطال بذلة لإطلالة رسمية أنيقة، أو ارتداؤه مفتوحًا فوق توب وجينز لمظهر كاجوال يومي.

كما يمكن اللعب بالطبقات عبر ارتدائه أسفل معطف طويل، أو تحديد الخصر باستخدام حزام رفيع، فضلًا عن دمجه مع خامات مختلفة مثل الحرير أو القطن لخلق تباين أنيق.