هلا السعيد تتألق من إيطاليا بفستان أبيض أنيق يعكس بساطة ورقي

11:50 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    هلا السعيد (2)
    هلا السعيد (1)
كتبت- نرمين ضيف الله:

هلا السعيد شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من إيطاليا.

حيث أطلت بفستان باللون الأبيض بتصميم كت بسيط وأنيق.

الأبيض في إطلالتها منحها مظهرًا نقيًا وهادئًا يعكس الرقي والصفاء، وهو لون يعبر عن الأنوثة الكلاسيكية التي لا ترتبط بزمن.

الفستان جاء بقصة مريحة تناسب أجواء السفر والتنقل، كما أضاف لمسة من الخفة والعملية مع الحفاظ على الطابع الراقي.

دلالات اختيار اللوك

اللون الأبيض أيضًا يُعتبر من أبرز صيحات الموضة في الصيف، ويرمز إلى الحرية والانطلاق، ما يجعل اختيارها له في رحلتها بإيطاليا إشارة إلى استمتاعها بالأجواء الأوروبية بروح مرحة ومتحررة.

