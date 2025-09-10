"تاج وطرحة زفاف".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة غير تقليدية تشبه ملابس الباليه في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

أطلت هيفاء مرتدية فستان قصير بأكمام منتفخة باللون الذهبي اللامعة، وفتحة صدر على شكل حرف V.

ونسقت مع الفستان بنطلون من خامة الجلد باللون الذهبي أيضا.

أكملت هيفاء إطلالتها بتاج ذهبي كبير مزين بزهور بيضاء، وارتدت "طرحة" زفاف قصيرة من التول الشفاف.

واعتمدت هيفاء مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

اللون الذهبي لون جذاب، ويمنح مرتديه شعورا بالتميز، ما يزيد ثقته بنفسه.

وبفضل لمعانه وقوته، اللون الذهبي من الألوان التي تلفت الأنظار، ما يجعله مثاليا للمناسبات المختلفة، وفقا "dressyourcolour".