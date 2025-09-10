إعلان

نور إيهاب مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025.. 20 صورة لـ أجمل إطلالتها

02:00 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    نور بمكياج ناعم
    نور بفستان أنيق
    نور بفستان أنيق وجذاب
    نور بفستان أسود
    نور بفستان أبيض قصير
    نور بجاكيت باللون الفوشيا
    نور بإطلالة ساحرة
    نور بفستان باللون البينك
    نور بإطلالة جريئة
    نور بإطلالة ساحرة وجذابة
    نور بإطلالة جذابة
    نور إيهاب مرشحة لأجمل 100 وجه
    نور إيهاب مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025
    نور إيهاب بفستان بينك
    فستان متعدد الألوان
    ارتدت نور قميص باللون الأبيض
    ارتدت نور قميص باللون الأبيض ونسقت معه توب وبنطلون وحذاء باللون الأسود
    نور بفستان باللون الموف
    نور إيهاب
كتبت- شيماء مرسي

أعلنت منصة "TC Candler" العالمية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن ترشيح الفنانة الشابة نور إيهاب ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات نور إيهاب، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أسود

ظهرت نور بفستان طويل باللون الأسود "كت" مزينا بالتطريزات من أعلى، ومصنوع من الدانتيل من أسفل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد بنفس اللون.

قميص باللون الأبيض

وفي إطلالة أخرى، ارتدت نور قميص باللون الأبيض ونسقت معه توب وبنطلون وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فستان باللون الموف

وأطلت نور بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الموف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

فستان باللون الأبيض

تألقت نور بفستان قصير باللون الأبيض "كت"، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان باللون الوردي

ارتدت نور فستان قصير باللون الوردي بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

فستان متعدد الألوان

اختارت نور الظهور بفستان طويل "كت" متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلا، واعتمدت مكياجا ترابيا.

نور إيهاب أجمل 100 وجه أجمل إطلالتها الفنانة الشابة نور إيهاب زينب الشوربجي مصممة الأزيا منصة TC Candler
