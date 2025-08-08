خطفت الأنظار بجمالها مع العسيلي.. 25 صورة ومعلومات عن إنجي الإنجباوي

كتبت- شيماء مرسي

خطفت مدونة الموضة والفاشونيستا إنجي الإنجباوي الأنظار بإطلالتها الجذابة والساحرة في أغنية "إيش" للمطرب محمود العسيلي.

وتألقت إنجي في الكليب مع العسيلي بمجموعة من الإطلالات الساحرة والمتنوعة والأنيقة، والتي تميزت بألوانها الجذابة والمتعددة.

وفي هذا السياق نرصد لكم أبرز معلومات عن مدونة الموضة والفاشونيستا إنجي الإنجباوي، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-اشتهرت إنجي في مجال الموضة وعالم الأزياء.

-أطلقت إنجي مدونة خاصة بالموضة والأزياء.

-تحرص الفاشونيستا على تقديم نصائح قيمة ومعلومات شاملة للفتيات حول كيفية تنسيق الملابس في الجامعة والحياة اليومية.

-لم تقتصر إنجي على عالم الموضة فقط، بل شاركت أيضا في أعمال فنية أبرزها فيلم الكاهن.

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 600 ألف متابع.

-خطفت إنجي الأنظار بإطلالتها الساحرة والجذابة في مهرجان الجونة السينمائي.

-تحظى إنجي بشعبية كبيرة خصوصا بين النساء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

-أصبحت إنجي محط أنظار الكثيرين بفضل أسلوبها الفريد وطريقتها الاحترافية في تنسيق الإطلالات.

