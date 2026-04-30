تألقت دينا الشربيني بإطلالة ساحرة تجمع بين البساطة والفخامة، حيث اختارت فستانًا طويلاً ضيقًا بتصميم Strapless باللون الذهبي النيود.

وجاء ذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

جاء التصميم بقصة تبرز القوام مع تفاصيل الكسرات الناعمة التي أضافت عمقًا وحركة للقماش.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بشكل مستقيم وبسيط، مع مكياج هادئ يميل للـGlow الطبيعي، واكتفت بإكسسوارات راقية من الأقراط والسلسلة الرفيعة، ما منح اللوك لمسة من الرقي غير المتكلف.

ما دلالة هذا اللوك في عالم الموضة؟

هذا النوع من الإطلالات يعكس اتجاه Quiet Luxury أو الفخامة الهادئة، وهو من أبرز الترندات العالمية حاليًا، حيث يعتمد على قصّات نظيفة وألوان محايدة مع خامات فاخرة دون مبالغة.

اللون الذهبي النيود تحديدًا يرمز، وفق مدارس الموضة العالمية، إلى الأناقة الخالدة والثقة، كما يمنح إضاءة طبيعية للبشرة ويعكس ذوقًا راقيًا يميل إلى البساطة المدروسة بدل الاستعراض.

لماذا نجح هذا اللوك؟

لأنه جمع بين الأنوثة والقوة في نفس الوقت؛ فالقصة الضيقة أبرزت القوام، بينما اللون الهادئ والتفاصيل الناعمة حافظت على توازن الإطلالة، لتظهر دينا الشربيني بلوك أنيق، عصري، ومناسب للمناسبات الراقية أو جلسات التصوير الخارجية.

