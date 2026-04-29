قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أجرأ إطلالات مهرجان كان السينمائي لعام 2025

كتب : شيماء مرسي

09:00 م 29/04/2026
    جرايسي أبرامز
    تاراجي بي هينسون
    داكوتا جونسون
    ريهانا
    سكارليت جوهانسون

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 في مدينة كان بجنوب فرنسا في الفترة من 12 لـ 23 مايو المقبل.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أجرأ إطلالات مهرجان "كان" السينمائي لعام 2025، وفقا لـ "فوج".

إيل فانينج

ارتدت الممثلة الأمريكية إيل فانينج فستان طويل بقصة "الكب" باللون البيبي بلو مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جرايسي أبرامز

ظهرت المغنية الأمريكية جرايسي أبرامز بفستان طويل "كت" مصنوع من الساتان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

تاراجي بي هينسون

تألقت الممثلة الأمريكية تاراجي بي هينسون بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأصفر مزينا بالتطريزات بالكامل، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

سكارليت جوهانسون

أطلت المغنية الأمريكية سكارليت جوهانسون بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيبي بلو مصنوع من قماش الشيفون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ريهانا

ارتدت الممثلة الأمريكية ريهانا بفستان طويل باللون البيبي بلو مكشوف عند منطقة الخصر ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختار تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

داكوتا جونسون

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية داكوتا جونسون بفستان طويل بقصة "الكب" بصيحة الشراشيب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

