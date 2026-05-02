حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري "دوري نايل".

ونجح المارد الأحمر أمس الجمعة، في تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل توقف رصيد الفارس الأبيض، عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عقب فوز المارد الأحمر أمس على حساب نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة في الدوري.

وعبر الكثير من عشاق المارد الأحمر عن سعادتهم بهذا الفوز، من خلال العديد من المنشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة الأحمر أمام إنبي، يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

