تصوير- أحمد مسعد:

ضربت القاهرة والجيزة، عصر اليوم السبت، عاصفة ترابية ظهرت آثارها في سماء العاصمة.

ورصدت كاميرا "مصراوي"، انعكاس هذه الظاهرة على أجواء البلاد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراً هاما منذ قليل، من واقع متابعة صور الأقمار الصناعية.

ولفتت الهيئة إلى زيادة كثافة الأتربة والرمال المثارة على الصحراء الغربية ومناطق من محافظة الجيزة واقتراب الأتربة والرمال المثارة إلى محافظات شمال ووسط الصعيد والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وطالبت الهيئة بالحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات.

وشددت الهيئة على ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.