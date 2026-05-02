شهد شارع مكة المكرمة بمدينة طما، شمال محافظة سوهاج، اليوم السبت، كسرًا مفاجئًا في خط مياه رئيسي، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه على الطريق وتعطل جزئي في الحركة المرورية.

بلاغ عاجل وتحرك فوري لاحتواء الموقف

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بحدوث انفجار في ماسورة مياه رئيسية بشارع مكة المكرمة، على بعد نحو 100 متر من موقع الكسر الأول الذي وقع في وقت سابق من اليوم نفسه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات شفط المياه وفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للسيطرة على الموقف ووقف تدفق المياه.

فصل المياه وتحويل حركة المرور

اتخذت الجهات المختصة إجراءات عاجلة شملت فصل مياه الشرب بشكل مؤقت عن المنطقة، تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح، إلى جانب تنظيم حركة المرور وتحويلها إلى طرق بديلة لحين الانتهاء من الصيانة.

استمرار أعمال الإصلاح وإعادة الحركة لطبيعتها

وتواصل فرق الصيانة أعمالها لإصلاح الكسر بشكل كامل، مع إزالة تجمعات المياه من الطريق، تمهيدًا لإعادة فتح شارع مكة المكرمة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.