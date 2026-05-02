إعلان

للمرة الثانية خلال ساعات.. كسر خط مياه رئيسي بشارع مكة المكرمة بطما

كتب : عمار عبدالواحد

07:45 م 02/05/2026

كسر خط المياه بطما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد شارع مكة المكرمة بمدينة طما، شمال محافظة سوهاج، اليوم السبت، كسرًا مفاجئًا في خط مياه رئيسي، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه على الطريق وتعطل جزئي في الحركة المرورية.

بلاغ عاجل وتحرك فوري لاحتواء الموقف

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بحدوث انفجار في ماسورة مياه رئيسية بشارع مكة المكرمة، على بعد نحو 100 متر من موقع الكسر الأول الذي وقع في وقت سابق من اليوم نفسه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات شفط المياه وفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للسيطرة على الموقف ووقف تدفق المياه.

فصل المياه وتحويل حركة المرور

اتخذت الجهات المختصة إجراءات عاجلة شملت فصل مياه الشرب بشكل مؤقت عن المنطقة، تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح، إلى جانب تنظيم حركة المرور وتحويلها إلى طرق بديلة لحين الانتهاء من الصيانة.

استمرار أعمال الإصلاح وإعادة الحركة لطبيعتها

وتواصل فرق الصيانة أعمالها لإصلاح الكسر بشكل كامل، مع إزالة تجمعات المياه من الطريق، تمهيدًا لإعادة فتح شارع مكة المكرمة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
أكبر مطعم تحت الماء يقدم الطعام وسط الأسماك (صور)
نصائح طبية

أكبر مطعم تحت الماء يقدم الطعام وسط الأسماك (صور)
أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
مسرح و تليفزيون

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات
أخبار مصر

الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات
قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
شئون عربية و دولية

قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات