رحلت عن عالمنا الفنانة الاستعراضية سهير زكي، بعد صراع طويل مع المرض، على أن تُشيّع جنازتها غدًا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفيت سهير زكي بعد معاناتها مع المرض، حيث عانت من مشاكل في الرئة تفاقمت بشكل كبير مما أدى لصعوبة في التنفس، ثم نقلت للعناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، حتى وافتها المنية.

ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي

1- وُلدت الراحلة سهير زكي عبد الله في مدينة المنصورة قبل أن تنتقل إلى القاهرة حيث بدأت رحلتها الفنية.

2- لفتت الأنظار لأول مرة من خلال مشاركتها في برنامج "أضواء المسرح"، لتنطلق بعدها في عالم الرقص الشرقي وتحقق شهرة واسعة

3 - أعمالها السينمائية: شاركت سهير زكي في أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا

4- أبرز أفلامها السينمائية: "مطلوب زوجة فورًا" عام 1964، "الرعب" و"صراع مع الموت" و"الخطافين" و"ملوك الشر" و"بيت الطالبات" و"آخر العنقود" و"أنا وهو وهي" و"العبيط".

5 - تميزت الراحلة بتجربة فريدة عندما قدمت رقصات على أنغام كوكب الشرق أم كلثوم، الأمر الذي أثار دهشة الأخيرة في البداية، قبل أن يدعوها الموسيقار بليغ حمدي لمشاهدتها وهي ترقص حتى أعجبت بأدائها بعد مشاهدته بنفسها.

6- أحيت العديد من الحفلات الخاصة، من بينها حفلات زفاف أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

قدمت عروضًا أمام عدد من الزعماء، منهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة

7- حظيت بدعوة رسمية لزيارة الاتحاد السوفيتي آنذاك

8- قدمت عروضًا فنية في موسكو بدعوة من وزير الدفاع السوفيتي الجنرال أندريه جريتشكو

9- شاركت في فوازير "وحوي يا وحوي"، "فوازير ثلاثي أضواء المسرح".

10- اعتزلت الفن عام 1983 بعد مشاركتها في فيلم "إن ربك لبالمرصاد"

