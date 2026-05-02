تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من إخماد حريق نشب داخل كشك لبيع الخضروات بمنطقة حي الأربعين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

دفع بسيارة إطفاء وسرعة السيطرة

واندلع الحريق داخل الكشك، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء من إدارة الحماية المدنية بالسويس، حيث تبعد عن موقع الحريق مسافة لا تتجاوز 150 مترًا، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران بسرعة.

توقف مؤقت للحركة المرورية بشارع الجيش

وأدى الحريق إلى توقف مؤقت للحركة المرورية بشارع الجيش في اتجاه حي فيصل، وذلك لتسهيل عمل سيارات الإطفاء وتأمين موقع الحريق، مع فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين والسيارات.

إخماد كامل وأعمال تبريد

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، أدى إلى اشتعال مخلفات ورقية بجوار الكشك، ما تسبب في امتداد النيران إلى محتوياته.