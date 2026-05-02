إعلان

إخماد حريق كشك بحي الأربعين وعودة الحركة المرورية تدريجيًا (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

07:38 م 02/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق في كشك بشارع الجيش في السويس
  • عرض 4 صورة
    تحرك سريع من الحماية المدنية بخمد الحريق
  • عرض 4 صورة
    دخان ابيض كثيف من موقع الحريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من إخماد حريق نشب داخل كشك لبيع الخضروات بمنطقة حي الأربعين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

دفع بسيارة إطفاء وسرعة السيطرة

واندلع الحريق داخل الكشك، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء من إدارة الحماية المدنية بالسويس، حيث تبعد عن موقع الحريق مسافة لا تتجاوز 150 مترًا، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران بسرعة.

توقف مؤقت للحركة المرورية بشارع الجيش

وأدى الحريق إلى توقف مؤقت للحركة المرورية بشارع الجيش في اتجاه حي فيصل، وذلك لتسهيل عمل سيارات الإطفاء وتأمين موقع الحريق، مع فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين والسيارات.

إخماد كامل وأعمال تبريد

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، أدى إلى اشتعال مخلفات ورقية بجوار الكشك، ما تسبب في امتداد النيران إلى محتوياته.

السويس حريق ماس كهربائي حي الأربعين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
رياضة محلية

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
مسرح و تليفزيون

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
شئون عربية و دولية

قادة بالكونجرس يدينون قرار ترامب بسحب قوات أمريكية من ألمانيا
متحدث البترول: اكتشاف غاز دلتا النيل الجديد يضيف قيمة للاقتصاد
أخبار مصر

متحدث البترول: اكتشاف غاز دلتا النيل الجديد يضيف قيمة للاقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات