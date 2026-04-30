شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة تمزج بين الجرأة والراحة بأسلوب عصري أنيق.

كيف نسقت مي عمر إطلالتها؟

اعتمدت مي عمر فستانًا طويلًا باللون البني الدافئ، جاء بتصميم ضيق يبرز القوام مع فتحة جانبية عالية أضفت لمسة أنثوية جذابة وحيوية على الإطلالة.

كيف اكتملت تفاصيل الإطلالة؟

ونسّقت فوقه جاكيت قصير باللون الكحلي بتصميم عملي (Utility)، ما خلق تباينًا لونيًا مميزًا وكسر حدة الطابع الكلاسيكي للفستان.

وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي أبيض، في اختيار جريء يعكس اتجاهات الموضة الحديثة التي تمزج بين الأناقة والراحة، إلى جانب حقيبة صغيرة فاتحة اللون أضافت لمسة ناعمة ومتوازنة كما اختارت نظارة شمس سوداء منحتها طابعًا عصريًا مفعمًا بالثقة والغموض.

الإطلالة بشكل عام تعكس ستايل كاجوال شيك مثالي لإطلالات النهار، حيث تجمع بين البساطة والجرأة في تنسيق متناغم يواكب أحدث صيحات الموضة.

