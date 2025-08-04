فستان ميتاليك مكشوف وجريء.. كيف ظهرت مي سليم في أحدث إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة.

وصيحة الظهر المكشوف من الصيحات الجمالية الأنيقة التي تضفي لمسة من الأنوثة والجاذبية على الإطلالة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تجمع بين الأناقة والجاذبية وتأتي بأشكال مختلفة لتناسب جميع الأذواق والمناسبات.

وأيضا يمكنكِ ارتداء صيحة الظهر المكشوف في العديد من المناسبات، فهي مثالية للحفلات المسائية ولمناسبات الرسمية والإطلالات اليومية الصيفية، وفقا لموقع "glamourmagazine".

ويمنح الفستان الميتاليك المرأة التي تدرتديه إطلالة لا تنسى وغير تقليدية، كما أن لمعانه وبريقه يجعله مثاليا للحفلات والمناسبات المسائية والسهرات، حيث يضفي لمسة من الفخامة والأناقة.

ويتوفر الفستان الميتاليك بألوان متنوعة مثل الفضي والذهبي والنحاسي، بالإضافة إلى ألوان أخرى مثل الأزرق والأخضر والأرجواني اللامع.

تفاصيل الفستان

ارتدت مي فستان قصير بصيحة الظهر المكشوف وبحمالات رفيعة باللون الوردي الفاتح يتميز بقصته البسيطة، كما أنه مزين بالكامل بقطع دائرية لامعة باللون الفضي، مما يمنحه لمعانا وبريقا جذابا.

الإكسسوارات

زينت مي إطلالتها بأقراط كبيرة الحجم على شكل وردة باللون الوردي الفاتح والتي تتناسق بشكل جميل مع لون الفستان، مع عقد وحقيبة يد صغيرة باللون الوردي الفاتح، مما يضفي لمسة من الأناقة الكلاسيكية على الإطلالة.

المكياج وتصفيفة الشعر

واعتمدت مي مكياجا قويا، يركز على إبراز جمال عينيها باستخدام ظلال عيون فاتحة وآي لاينر مع أحمر شفاه باللون الوردي الطبيعي.

واختارت مي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.