بلمسة ملكية لافتة.. أصالة تتألق بلوك ناعم في أحدث إطلالاتها

كتب : نرمين ضيف الله

02:39 م 18/01/2026 تعديل في 02:39 م
    أناقة التفاصيل.. بروش مميز يمنح إطلالة أصالة طابعًا ملكيًا
    إكسسوار لافت يسرق الأضواء.. أصالة تتألق ببروش فخم
    أصالة تخطف الأنظار ببروش ضخم يزين إطلالتها في أحدث ظهور
    تفاصيل تصنع الفارق.. بروش لافت يزين إطلالة أصالة الأخيرة
    تفاصيل أنيقة تخطف الأنظار.. أصالة تختار بروشًا جريئًا في أحدث ظهور
    أناقة مدروسة.. أصالة تعتمد بروشًا بارزًا يلفت الأنظار
    بروش استثنائي يزين الإطلالة.. أصالة تخطف الأنظار في ظهورها الأخير
    لمسة فخامة واضحة.. بروش كبير يعكس ذوق أصالة الراقي
    تفاصيل صغيرة بأثر كبير.. بروش ضخم يكمل إطلالة أصالة

خطفت المطربة أصالة الأنظار بإطلالة ناعمة، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

وتألقت الفنانة أصالة بإطلالة كلاسيكية، ارتدت فستاناً أو بدلة (بليزر) من المخمل الأسود بقصة ضيقة ومحددة للخصر.

تميز الزي بياقة عريضة من الساتان الأسود اللامع، وزُين ببروش كبير وفخم على شكل نجوم ورموز سماوية مرصعة بالكريستال اللامع على الكتف الأيسر، وأكملته بلمسة من الريش الناعم عند أطراف الأكمام.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت أصالة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع اللوك إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وبروج ضخم.

وبحسب "verywellmind" يُعتبر المخمل نسيجاً فاخراً بحد ذاته، وعندما يكون باللون الأسود فإنه يضيف عمقاً وبريقاً ناعماً، وتاريخياً، كان مفضلاً لدى العائلات الملكية والنخبة.

ويرمز اللون الأسود إلى القوة والهيبة والسيطرة، والقماش المخملي يمتص الضوء بشكل فريد ويلتقطه بطريقة ناعمة، مما يضفي لمسة درامية وغموضاً وحضوراً قوياً.

أصالة المطربة أصالة موضة لوك محتشم

