أصالة تخطف الأنظار ببروش ضخم يزين إطلالتها في أحدث ظهور

اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟

خطفت المطربة أصالة الأنظار بإطلالة ناعمة، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

وتألقت الفنانة أصالة بإطلالة كلاسيكية، ارتدت فستاناً أو بدلة (بليزر) من المخمل الأسود بقصة ضيقة ومحددة للخصر.

تميز الزي بياقة عريضة من الساتان الأسود اللامع، وزُين ببروش كبير وفخم على شكل نجوم ورموز سماوية مرصعة بالكريستال اللامع على الكتف الأيسر، وأكملته بلمسة من الريش الناعم عند أطراف الأكمام.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت أصالة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع اللوك إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وبروج ضخم.

وبحسب "verywellmind" يُعتبر المخمل نسيجاً فاخراً بحد ذاته، وعندما يكون باللون الأسود فإنه يضيف عمقاً وبريقاً ناعماً، وتاريخياً، كان مفضلاً لدى العائلات الملكية والنخبة.

ويرمز اللون الأسود إلى القوة والهيبة والسيطرة، والقماش المخملي يمتص الضوء بشكل فريد ويلتقطه بطريقة ناعمة، مما يضفي لمسة درامية وغموضاً وحضوراً قوياً.