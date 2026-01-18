إعلان

بالأحمر الجريء.. كارول سماحة تتألق وتسرق الأنظار في Joy Awards

كتب : نرمين ضيف الله

03:50 م 18/01/2026 تعديل في 03:52 م
    باللون الأحمر القوي.. كارول سماحة تتألق بإطلالة استثنائية في Joy Awards
    أناقة مشتعلة.. كارول سماحة تتألق بالأحمر في حفل Joy Awards
    كارول سماحة بإطلالة حمراء لافتة تتصدر حديث الجمهور في Joy Awards
    كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة في Joy Awards
    Honored to attend the Joy Awards ✨ A night celebrating talent, creativity, and inspiration🇸🇦💚 (4)

خطفت المطربة كارول سماحة الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

وتألقت الفنانة كارول سماحة في إطلالتها بفستان أحمر أنيق وجريء، تميز الفستان بقصة ضيقة وطويلة مع ياقة عالية وأكمام طويلة شفافة من قماش التل المطرز، ما أضفى لمسة من الأنوثة والجاذبية.

ونسقت كارول مع الفستان حقيبة يد صغيرة وفاخرة من طراز "سيربنتي فورإيفر ميني" من ماركة بولغاري العالمية، باللون الذهبي اللامع مع قفل مميز على شكل رأس ثعبان مرصع بالكريستال.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت كارول تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع اللوك إكسسوارات مكونة من حلق، ومجموعة خواتم ضخمة.

وفقاً لصحيفة "فوج"، يحمل اللون الأحمر دلالات قوية، ويرمز إلى القوة، والشغف، والحب، وارتداء الأحمر هو تأكيد جريء على الحيوية والثقة بالنفس.

ويعتبر واحداً من الألوان القليلة التي تلفت الأنظار على الفور، الفستان الأحمر يجعلك مركز الاهتمام ويمنحك حضوراً درامياً في أي مناسبة.

وتاريخياً، كان اللون الأحمر مرتبطاً بالملوك والنخبة والمكانة الاجتماعية العالية، كونه يتطلب أصباغاً باهظة الثمن.

