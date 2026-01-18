خطفت المطربة كارول سماحة الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

وتألقت الفنانة كارول سماحة في إطلالتها بفستان أحمر أنيق وجريء، تميز الفستان بقصة ضيقة وطويلة مع ياقة عالية وأكمام طويلة شفافة من قماش التل المطرز، ما أضفى لمسة من الأنوثة والجاذبية.

ونسقت كارول مع الفستان حقيبة يد صغيرة وفاخرة من طراز "سيربنتي فورإيفر ميني" من ماركة بولغاري العالمية، باللون الذهبي اللامع مع قفل مميز على شكل رأس ثعبان مرصع بالكريستال.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت كارول تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع اللوك إكسسوارات مكونة من حلق، ومجموعة خواتم ضخمة.

وفقاً لصحيفة "فوج"، يحمل اللون الأحمر دلالات قوية، ويرمز إلى القوة، والشغف، والحب، وارتداء الأحمر هو تأكيد جريء على الحيوية والثقة بالنفس.

ويعتبر واحداً من الألوان القليلة التي تلفت الأنظار على الفور، الفستان الأحمر يجعلك مركز الاهتمام ويمنحك حضوراً درامياً في أي مناسبة.

وتاريخياً، كان اللون الأحمر مرتبطاً بالملوك والنخبة والمكانة الاجتماعية العالية، كونه يتطلب أصباغاً باهظة الثمن.