خطفت الفنانة، دينا الشربيني الأنظار بإطلالة جريئة، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

وتألقت دينا الشربيني بفستان سهرة أسود أنيق وفاخر، جاء بقصة ضيقة ومحددة للجسم، ويتميز بتصميم "أوف شولدر"يكشف الكتفين.

والأكمام طويلة ومصنوعة من قماش التل الأسود الشفاف، وهو النسيج نفسه الذي يغطي الجزء العلوي من الفستان بالكامل، والمزين بتطريزات دقيقة ولامعة.

وفقاً لصحيفة "Vogue"، اللون الأسود الشفاف، يدل على الجرأة والقوة، ويتيح القماش الشفاف الشفافية والطبقات، مما يعطي إحساساً بالجرأة والثقة.

واللون الأسود يضيف طبقة من الدراما والغموض والقوة إلى هذه الجرأة، وهو توازن دقيق بين الإخفاء والإظهار، مما يجعله مثيراً ومناسباً للسهرات الراقية.