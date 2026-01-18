اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟

تألقت الفنانة أيتن عامر في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية ومحتشمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أيتن، فستاناً طويلاً وفضفاضاً، أشبه بالعباءة أو القفطان، بلون بيج فاتح هادئ، تميز الفستان بتصميمه الواسع (كلوش) الذي ينسدل بنعومة على الجسم، وبأكمام طويلة وياقة عالية.

القماش المستخدم يبدو وكأنه مزيج من الحرير أو الساتان الأرماني الفاخر الذي يتمتع بلمعة خفيفة وانسيابية فائقة.

ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف كثيرا، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على جانبيه.

وفقاً لصحيفة "Vogue" فإن اللون البيج يدل على الفخامة والرقي، ويرمز إلى الأناقة التي لا تحتاج إلى صخب، ويضفي شعوراً بالدفء والراحة والسكينة، وهو لون حيادي أساسي يسهل تنسيقه مع مجموعة واسعة من الألوان الأخرى.

والحرير يتميز بملمسه الناعم وحضوره الراقي، كما ينسدل على الجسم بانسيابية فائقة، مما يمنح مظهراً أنثوياً وجذاباً.