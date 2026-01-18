إعلان

بإطلالة محتشمة وأنيقة.. أيتن عامر تتألق بقفطان فضفاض

كتب : نرمين ضيف الله

03:05 م 18/01/2026 تعديل في 03:05 م
تألقت الفنانة أيتن عامر في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية ومحتشمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أيتن، فستاناً طويلاً وفضفاضاً، أشبه بالعباءة أو القفطان، بلون بيج فاتح هادئ، تميز الفستان بتصميمه الواسع (كلوش) الذي ينسدل بنعومة على الجسم، وبأكمام طويلة وياقة عالية.

القماش المستخدم يبدو وكأنه مزيج من الحرير أو الساتان الأرماني الفاخر الذي يتمتع بلمعة خفيفة وانسيابية فائقة.

ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف كثيرا، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على جانبيه.

وفقاً لصحيفة "Vogue" فإن اللون البيج يدل على الفخامة والرقي، ويرمز إلى الأناقة التي لا تحتاج إلى صخب، ويضفي شعوراً بالدفء والراحة والسكينة، وهو لون حيادي أساسي يسهل تنسيقه مع مجموعة واسعة من الألوان الأخرى.

والحرير يتميز بملمسه الناعم وحضوره الراقي، كما ينسدل على الجسم بانسيابية فائقة، مما يمنح مظهراً أنثوياً وجذاباً.

