جمالها ساحر.. تتويج لارا بلقب ملكة جمال العرب لبنان 2026

كتبت- أسماء مرسي:

تُوّجت لارا البراضعي من منطقة راشيا بلقب ملكة جمال العرب لبنان 2026، حيث تسلمت التاج من الملكة السابقة نرجيس بيطار، في حفل مُبهر في تراس مرام، الكسليك.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل رئيسة مؤسسة ملكة جمال العرب، دكتور حنان نصر، وصاحبة مؤسسة السوسن العالمية دكتور سوسن السيد، التي كانت وكيلة المسابقة في لبنان، كما شاركت شركة Golden International في التنظيم، برئاسة دكتور زكريا فحام.

المتسابقات والتتويج

شارك في المسابقة 12 متسابقة من مختلف المناطق اللبنانية، حيث تنافسن على لقب ملكة جمال العرب لبنان 2026، وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

الوصيفة الأولى: ريم زعيتر.

الوصيفة الثانية: ديانا حمادة.

الوصيفة الثالثة: سارا زعيتر.

الوصيفة الرابعة: أميرة الصفدي.

إطلالة ملكة جمال العرب لبنان 2026

تألقت لارا البراضعي خلال الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة الكب، مزينا بتطريزات لامعة.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، لتكمل مظهرها الأنيق والجذاب.

لجنة التحكيم

تألقت لجنة التحكيم التي ضمت شخصيات أكاديمية وفنية وخبراء في الموضة والتجميل، ومن أبرز أعضاء اللجنة:

دكتور حنان نصر، السيدة ليليان الحاج ممثلة وزارة السياحة، الوزير والنائب السابق إيلي مارونين، السفير إيلي الترك،

الممثلة آن ماري سلامة، النجمة شيماء الراسي، خبيرة الأناقة نتالي فضل الله، مبتكر العطور ساري الأجا، خبيرة الطب التجميلي دكتور غادة قصير.