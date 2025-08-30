جورجينا بإطلالة ساحرة رفقة كريستيانو رونالدو

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز رفقة خطيبها لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت جورجينا مرتدية توب باللون الوردي، ونسقت أسفله بنطلون أبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

واختارت جورجينا تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وسلسلة، وخاتم بالإضافة إلى، ساعة يد.

بينما ظهر رونالدو بإطلالة كاجوال جذابة، إذ ارتدى تيشرت باللون الكحلي، ونسق أسفله بنطلون أسود.