"جاذبية اللون الأبيض".. إطلالة درة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت درة فستان طويل باللون الأبيض كت مصنوع من الكورشيه، من تصميم مصممة الأزياء سارة أونسي.

وزُينت إطلالتها بإرتداء باكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم وحلق، من توقيع ديما.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، بواسطة الميكب أرتيست منى جمال.

واختارت درة أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة صالون الصغير.