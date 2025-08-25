إعلان

"جاذبية اللون الأبيض".. إطلالة درة في أحدث ظهور

06:48 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    درة (2)
  • عرض 6 صورة
    درة (6)
  • عرض 6 صورة
    درة (7)
  • عرض 6 صورة
    درة (5)
  • عرض 6 صورة
    درة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت درة فستان طويل باللون الأبيض كت مصنوع من الكورشيه، من تصميم مصممة الأزياء سارة أونسي.

وزُينت إطلالتها بإرتداء باكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم وحلق، من توقيع ديما.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، بواسطة الميكب أرتيست منى جمال.

واختارت درة أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة صالون الصغير.

درة اطلالة درة فستان ابيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان