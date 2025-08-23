"جاذبية اللون الوردي".. 10 صور لإطلالة روبي بفستان قصير

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المطربة روبي الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت روبي مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الوردي بقصة الكب ومشكوفا عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون السيلفر.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من أسورة وخاتم.

وفقا لموقع "onyemagazine"، اللون الوردي يضفي على مظهر مرتديه لمسة من الجمال والجاذبية، ويمنحك شعورا بالراحة والأناقة.

كما أن يسهل تنسيقه مع الإكسسوارات والأحذية، كما فعلت روبي نسقته مع حذاء باللون السيلفر.