شنطة بنص مليون.. دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان جريء

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها عبر حسابها الخاص على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وارتدت دينا فؤاد فستان سهرة بكتف واحد (One-Shoulder) باللون الأحمر الميتاليك اللامع، مع قصة مُلتصقة بالجسم تُبرز القوام الأنثوي.

الفستان يتميز بفتحة ساق عالية تضيف لمسة جريئة وجذابة، مع طيات ناعمة تُعطي حركة للفستان.

ونسقت مع الفستان حقيبة يد سوداء أنيقة، وساعة وسوار بسيط لإبقاء التركيز على الفستان، وصندل بكعب عالي معدنييضيف لمسة عصرية.

واختارت الشعر منسدل طبيعي مع مكياج ناعم.

وارتدت شنطة يد من ماركة لويس فيتون كابوسين ليزر لامع أسود مقاس 21 يبلغ سعرها 34.500 درهم أي ما يعادل 456.34 جنيه مصري.