ملابس جريئة وصادمة.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها

07:28 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة وملفتة أثارت بها الجدل، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ارتدت جورجينا طقم مكون من قطعتين، توب قصير باللون الأبيض، ونسقت أسفله شورت بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من قلادة، وخاتم.

أثارت هذه الإطلالة جدلا واسعا بين متابعيها، الذين انتقد جرأتها، وعبروا عن دهشتهم من مظهرها، وجاءت أبرز التعليقات: "خير يا جوجو في إيه"، و"رونالدو على علم بالإطلالة"، و"مالك يا حبيبتي"، و"كريستاينو عارف الكلام ده"، و"رونالدو ما بيغير عليكي".

