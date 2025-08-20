إعلان

فستان دون بطانة.. 6 صور لـ جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة- ومصممة أزياء تعلق

05:00 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:
أثارت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة.


فستان أسود شفاف بتصميم جريء
ظهرت "جينيفر" بفستان طويل شفاف دون بطانة باللون الأسود، صُمم من خامة شبكية لامعة.


يتميز الفستان بقصته الضيقة التي تنسدل بانسيابية على الجسم، ما أبرز قوامها وكشف أجزاء كبيرة من جسمها.


المكياج والشعر
أكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدل ناعمة، أما المكياج اعتمدت درجات النيود الطبيعية مع تركيز على العينين.


تعليق مصممة أزياء على الإطلالة
أشارت مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي إلى أن إطلالة جينيفر لوبيز جاءت بفستان مصنوع من شبكة ترتر هندسية على شكل معينات دون بطانة، موضحة أن هذا التصميم يعمل على جذب الانتباه، كما أنه جريء وأبرز جزء كبير من جسدها بشكل لافت.


وأضافت لـ"مصراوي أن الأنماط الهندسية المستخدمة في تصميم الفستان مستوحاة من رموز وزخارف قديمة تعود إلى حضارات مثل المصريين والإغريق.


وأشارا إلى أن الأنماط تطورت عبر الزمن، لتصبح اليوم عنصرا أساسيا في أشهر عروض الأزياء العالمية.

جينيفر لوبيز طلالة جينيفر لوبيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة