كتبت- أسماء مرسي:

أثارت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة.



فستان أسود شفاف بتصميم جريء

ظهرت "جينيفر" بفستان طويل شفاف دون بطانة باللون الأسود، صُمم من خامة شبكية لامعة.



يتميز الفستان بقصته الضيقة التي تنسدل بانسيابية على الجسم، ما أبرز قوامها وكشف أجزاء كبيرة من جسمها.



المكياج والشعر

أكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدل ناعمة، أما المكياج اعتمدت درجات النيود الطبيعية مع تركيز على العينين.



تعليق مصممة أزياء على الإطلالة

أشارت مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي إلى أن إطلالة جينيفر لوبيز جاءت بفستان مصنوع من شبكة ترتر هندسية على شكل معينات دون بطانة، موضحة أن هذا التصميم يعمل على جذب الانتباه، كما أنه جريء وأبرز جزء كبير من جسدها بشكل لافت.



وأضافت لـ"مصراوي أن الأنماط الهندسية المستخدمة في تصميم الفستان مستوحاة من رموز وزخارف قديمة تعود إلى حضارات مثل المصريين والإغريق.



وأشارا إلى أن الأنماط تطورت عبر الزمن، لتصبح اليوم عنصرا أساسيا في أشهر عروض الأزياء العالمية.