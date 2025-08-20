إعلان

ملكة جمال الكون 2025.. 20 صورة ومعلومات عن مانيكا فيشواكارما

07:00 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

فازت مانيكا فيشواكارما بلقب ملكة جمال الكون الهند 2025، وسوف تمثل الهند في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية في تايلاند نوفمبر المقبل.

وأطلت مانيكا بفستان جريء باللون الأسود شفاف وبدون بطانة بقصة الكب، ويتميز بأنه مزينا بالكامل بالتطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مانيكا مكياجا قويا، حيث ركزت على إبراز عينيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز معلومات عن مانيكا فيشواكارما ملكة جمال الكون الهند 2025، وفقا لـ "missuniverseindia".

-عارضة أزياء.

-حصلت على لقب ملكة جمال الكون في ولاية راجاستان لعام 2024.

-تقيم حاليا في دلهي.

-حصلت على المزيد من الجوائز الوطنية.

- طالبة في السنة الأخيرة في كلية العلوم السياسية والاقتصاد.

-أبهرت لجنة التحكيم بأدائها المذهل وشخصيتها القوية والتزامها بالقضايا الاجتماعية.




ملكة جمال الكون 2025 مانيكا فيشواكارما
