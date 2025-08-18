كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعد التوب باللون الأسود من القطع الأساسية التي لا غنى عنها في خزانة أي امرأة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع العديد من القطع الأخرى، حيث إنه متعدد الاستخدام.

وأيضا يمنح اللون الأسود المرأة إشراقا طبيعية، ويزيد من جاذبية وثقة من ترتديه، وفقا لموقع "makeyourimage".

وارتدت ياسمين توب كت باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها مجموعة اكسسورات مكونة من كوليه وأسورة عريضة وساعة يد وحلق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت ياسمين أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.