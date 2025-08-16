نسرين طافش بفستان قصير مزين بالورود.. ما سر إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طتفش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأطلت نسرين مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، مزينا بنقوش بالورود، ومكشوفا عند منطقة الصدر والظهر.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون البيج، بالإضافة إلى، حذاء أنيق بنفس اللون، ما أضاف لمسة من الأناقة إلى مظهرها.

واعتمدت نسرين مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية يتناسب مع طبيعة بشرتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وحلق.

تتميز الفساتين المزينة بالورود بقدرتها على إضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية لمرتديها، كما يمكن تنسيقها بسهولة مع حذاء وحقيبة، أو إضافة إكسسوارات، كما فعلت نسرين في إطلالتها، حيث نسقت الفستان مع حذاء وحقيبة وإكسسوارات بسيطة، وفقا لموقع "smcfashion".