إطلالاتها ساحرة.. سلمى أبو ضيف بين أجمل 100 وجه بالعالم (صور)

كبت- أسماء العمدة:

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الجمال العربي والمصري، تم ترشيح الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2025.

يأتي هذا الترشيح بفضل تميزها اللافت في مجال عروض الأزياء وأناقتها الملفتة، التي جعلتها أيقونة في الموضة ومصدر إلهام لفتيات جيلها.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمؤسسة "تي سي كاندلر" الشهيرة، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن ترشيح سلمى أبو ضيف، مشيدة بإطلالاتها الجذابة والمميزة وتألقها في عالم الموضة وعروض الأزياء.

من هي سلمى أبو ضيف؟

سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية، وُلدت في القاهرة في 2 فبراير 1993. بدأت مسيرتها المهنية في سن مبكرة، حيث عملت كمذيعة راديو على الإنترنت في السادسة عشرة من عمرها، إلى جانب عملها كعارضة أزياء، حصلت على شهادة بكالوريوس إعلام من جامعة مصر الدولية.

على مدار السنوات الماضية، نجحت سلمى أبو ضيف، إلى جانب مسيرتها الفنية والتمثيلية، في ترسيخ مكانتها كرمز للجمال والأناقة، وقد أصبحت واحدة من أبرز الوجوه الشابة الملهمة للفتيات في مجالات الموضة والأزياء والجمال، ويتابعها عبر صفحتها على "إنستجرام" أكثر من 4 ملايين متابع.

اقرأ أيضا:

بحقيبة يد تتخطى 3 مليون جنيه.. ياسمين صبري بإطلالة أنيقة(صور)



258 ألف.. سعر حقيبة دينا الشربيني في أحدث إطلالتها- 13 صورة



إلهام شاهين بفستان أبيض من الدانتيل ومصمم أزياء يعلق على إطلالتها



مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات في الساحل الشمالي.. وتنتقد فستان هذه الفنانة



خطفن الأنظار بجمالهن.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بعد فقدان الوزن (20 صورة)

