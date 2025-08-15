إعلان

258 ألف.. سعر حقيبة دينا الشربيني في أحدث إطلالتها- 13 صورة

01:30 م الجمعة 15 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة كاجوال في العرض الخاص لفيلم "درويش".

ووفقا لـ "فوج"، يرمز اللون الأبيض إلى البساطة والأناقة، ويمنح المرأة مظهرا جذابا.

كما إن اللون الأبيض يمكن تنسقيه بسهولة مع الألوان الداكنة والزاهية، والإكسسورات العصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو متعدد الاستخدامات ومناسب لجميع المناسبات.

وارتدت دينا توب كت باللون الأبيض مع بنطلون جينز ونسقت معه حزام باللون البرتقاني.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت دينا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل أنيق يناسب إطلالتها الكاجوال.

ونسقت دينا مع إطلالتها حقيبة باللون الوردي من دار Fendi الإيطالية ويصل سعرها 5,350 دولار أي ما يعادل 258 ألف جنيها مصريا.

دينا الشربيني سعر حقيبة دينا الشربيني العرض الخاص لفيلم "درويش"
